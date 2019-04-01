Молодой курянин может сесть на пять лет за поджог "Тойоты"

Полицейские нашли молодого человека, совершившего накануне в Курске поджог автомобиля "Тойота". Его выдал запах бензина.

Как сообщили в местном УМВД, ночью на улице пьяного курянина задержал наряд патрульно-постовой службы. От него исходил специфический запах продуктов горения и бензина. Правоохранители решили доставить его в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что курянин имеет прямое отношение к возгоранию машины на улице Суворовской. Задержанный рассказал, что в эту ночь поругался с родственниками и из мести попытался поджечь иномарку, принадлежащую отчиму. Мужчина не дал ему этого сделать и прогнал от своего дома. Но желание устроить пожар молодого человека не покинуло. Он слил бензин из чужой "Нивы" и с помощью этого топлива поджёг машину незнакомого постороннего человека. Пустую пластиковую бутылку забросил на крышу. Позже её обнаружили и изъяли.

Нанесённый хозяину ущерб измеряется сотнями тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.



