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    Молодой курянин может сесть на пять лет за поджог "Тойоты"

    Сегодня, 15:49
    Молодой курянин может сесть на пять лет за поджог
    Полицейские нашли молодого человека, совершившего накануне в Курске поджог автомобиля "Тойота". Его выдал запах бензина. 
    Как сообщили в местном УМВД, ночью на улице пьяного курянина задержал наряд патрульно-постовой службы. От него исходил специфический запах продуктов горения и бензина. Правоохранители решили доставить его в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что курянин имеет прямое отношение к возгоранию машины на улице Суворовской. Задержанный рассказал, что в эту ночь поругался с родственниками и из мести попытался поджечь иномарку, принадлежащую отчиму. Мужчина не дал ему этого сделать и прогнал от своего дома. Но желание устроить пожар молодого человека не покинуло. Он слил бензин из чужой "Нивы" и с помощью этого топлива поджёг машину незнакомого постороннего человека. Пустую пластиковую бутылку забросил на крышу. Позже её обнаружили и изъяли. 
    Нанесённый хозяину ущерб измеряется сотнями тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. 

     

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