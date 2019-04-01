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    Ещё одну несанкционированную свалку нашли в Курске

    Сегодня, 16:33
    Ещё одну несанкционированную свалку нашли в Курске
    Сотрудники департамента экологической безопасности и природопользования Курской области обнаружили очередную несанкционированную свалку. На сей раз она располагается вблизи д. Селиховы дворы Курского района. 
    Твёрдые бытовые отходы, строительные отходы, грунт неизвестного происхождения - всё это навалено на открытом грунте. На момент осмотра на земельном участке ощущался характерный химический запах, имелись следы сжигания мусора. 
    «Проводится расследование. Виновные в загрязнении территории будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ», - отметил руководитель департамента Константин Поляков. 

     

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