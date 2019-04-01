Ещё одну несанкционированную свалку нашли в Курске

Сотрудники департамента экологической безопасности и природопользования Курской области обнаружили очередную несанкционированную свалку. На сей раз она располагается вблизи д. Селиховы дворы Курского района.

Твёрдые бытовые отходы, строительные отходы, грунт неизвестного происхождения - всё это навалено на открытом грунте. На момент осмотра на земельном участке ощущался характерный химический запах, имелись следы сжигания мусора.

«Проводится расследование. Виновные в загрязнении территории будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ», - отметил руководитель департамента Константин Поляков.