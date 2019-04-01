В Курске завершается месячник по благоустройству территории. Ежедневно на городских улицах трудятся сотрудники служб, отвечающих за наведение порядка, город стал заметно чище и наряднее.

В преддверии светлого праздника Пасхи, 25 апреля, в Чистый четверг состоится общегородской субботник. Мэрия призывает всех неравнодушных курян, трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций всех отраслей и форм собственности, принять в нём участие. Администрация предлагает вместе выйти на улицы и дворы нашего города, привести в порядок скверы и парки, подъезды и палисадники.