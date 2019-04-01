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    В Курске завершается месячник по благоустройству

    Вчера, 18:11
    В Курске завершается месячник по благоустройству
    В Курске завершается месячник по благоустройству территории. Ежедневно на городских улицах трудятся сотрудники служб, отвечающих за наведение порядка, город стал заметно чище и наряднее.
    В преддверии светлого праздника Пасхи, 25 апреля, в Чистый четверг состоится общегородской субботник. Мэрия призывает всех неравнодушных курян, трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций всех отраслей и форм собственности, принять в нём участие. Администрация предлагает вместе выйти на улицы и дворы нашего города, привести в порядок скверы и парки, подъезды и палисадники.

     

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