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    На майских праздниках в Курской области изменится расписание пригородных поездов

    Сегодня, 09:22
    На майских праздниках в Курской области изменится расписание пригородных поездов
    В связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока на основании запроса компании-перевозчика в предпраздничные и праздничные дни (с 30 апреля по 5 мая и с 8 по 12 мая) изменится график движения пригородных поездов Орловско-Курского региона МЖД.
    Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих на участках Льгов – Арбузово, Курск – Ливны, Курск – Кшень, Кшень – Ливны, Курск – Колпны и Орёл – Брянск.
    Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Подробно ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в приложении компании-перевозчика АО «Центральная ППК» «Расписание электричек».

     

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