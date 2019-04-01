На майских праздниках в Курской области изменится расписание пригородных поездов

В связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока на основании запроса компании-перевозчика в предпраздничные и праздничные дни (с 30 апреля по 5 мая и с 8 по 12 мая) изменится график движения пригородных поездов Орловско-Курского региона МЖД.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих на участках Льгов – Арбузово, Курск – Ливны, Курск – Кшень, Кшень – Ливны, Курск – Колпны и Орёл – Брянск.