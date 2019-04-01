В Курской области на ярмарках торговали живой птицей без документов

На ярмарках в Пристенском и Солнцевском районах Курской области торговали живой птицы без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарное благополучие поголовья. Нарушения выявили сотрудники регионального Управления Россельхознадзора в апреле при проведении мероприятий по профилактике гриппа птиц.

Физических лиц, нарушивших требования, штрафовали. 130 голов птицы сняли с реализации.

В Россельхознадзоре напоминают, что в прошлом году в Курской области было зарегистрировано 8 вспышек гриппа птиц. Такому широкому распространению опасного заболевания способствовало халатное отношение граждан к соблюдению правил ввоза, содержания и реализации птицы.