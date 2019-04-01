поиск по сайту
 

    В Курской области на ярмарках торговали живой птицей без документов

    Сегодня, 09:47
    В Курской области на ярмарках торговали живой птицей без документов
    На ярмарках в Пристенском и Солнцевском районах Курской области торговали живой птицы без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарное благополучие поголовья. Нарушения выявили сотрудники регионального Управления Россельхознадзора в апреле при проведении мероприятий по профилактике гриппа птиц.  
    Физических лиц, нарушивших требования, штрафовали. 130 голов птицы сняли с реализации.
    В Россельхознадзоре напоминают, что в прошлом году в Курской области было зарегистрировано 8 вспышек гриппа птиц. Такому широкому распространению опасного заболевания способствовало  халатное отношение граждан к соблюдению правил ввоза, содержания и реализации птицы.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама