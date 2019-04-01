поиск по сайту
 

    Курск. Минувшей ночью на ул. 50 лет Октября наносили пластиковую разметку

    Сегодня, 10:34
    Курск. Минувшей ночью на ул. 50 лет Октября наносили пластиковую разметку
    Минувшей ночью на ул. 50 лет Октября наносили дорожную разметку термопластиком. Работы проводили в тёмное время суток, чтобы не мешать автомобилистам и общественному транспорту.
    Новая разметка осевых линий горячим пластиком появится на улицах К. Маркса, Кавказская, Пучковка, 50 лет Октября, Сонина, Перекальского, проспектах Кулакова, Клыкова, Победы и частично Радищева, Ленина. Работы планируется завершить до 1 мая, - отметили в пресс-службе областной администрации.
    Остальная разметка наносится краской. До 1 мая обновят пешеходные переходы по улицам Ленина, Радищева, Сонина, А.Невского, на Красной пл., до 9 мая - по ул. К.Маркса и пр.Победы.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама