Курск. Минувшей ночью на ул. 50 лет Октября наносили пластиковую разметку

Минувшей ночью на ул. 50 лет Октября наносили дорожную разметку термопластиком. Работы проводили в тёмное время суток, чтобы не мешать автомобилистам и общественному транспорту.

Новая разметка осевых линий горячим пластиком появится на улицах К. Маркса, Кавказская, Пучковка, 50 лет Октября, Сонина, Перекальского, проспектах Кулакова, Клыкова, Победы и частично Радищева, Ленина. Работы планируется завершить до 1 мая, - отметили в пресс-службе областной администрации.

Остальная разметка наносится краской. До 1 мая обновят пешеходные переходы по улицам Ленина, Радищева, Сонина, А.Невского, на Красной пл., до 9 мая - по ул. К.Маркса и пр.Победы.



