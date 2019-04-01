В Курском дворе не разъехались начинающий автомобилист и пенсионер

В среду, 24 апреля днём во дворе одного из домов на проспекте Победы Курска в аварии пострадал пенсионер.

По информации Госавтоинспекции, примерно в половину третьего 18-летний водитель автомобиля «Ниссан», ехал по дворовой территории от дома №24 к дому №22 и не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2115, за рулём которого был 74-летний курянин. Пенсионер ехал от дома №28.

В результате аварии травмы получил пожилой автомобилист.