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    В Курском дворе не разъехались начинающий автомобилист и пенсионер

    Сегодня, 11:09
    В Курском дворе не разъехались начинающий автомобилист и пенсионер
    В среду, 24 апреля днём во дворе одного из домов на проспекте Победы Курска в аварии пострадал пенсионер. 
    По информации Госавтоинспекции, примерно в половину третьего 18-летний водитель автомобиля «Ниссан», ехал по дворовой территории от дома №24 к дому №22 и не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2115, за рулём которого был 74-летний курянин. Пенсионер ехал от дома №28.
    В результате аварии травмы получил пожилой автомобилист.

     

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