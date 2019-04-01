Курская область. В Железногорске КАМАЗ раздавил мужчину

На прошлой неделе у гаражей в ГСК-12 случилась трагедия. Как сообщает "Эхо недели-Железногорск" со ссылкой на старшего следователя железногорского отдела Следственного комитета Владимира Марахина, грузовик стоял на ремонте, и вдруг покатился и раздавил водителя. 50-летний гражданин Украины, у которого регистрация временного проживания в Железногорске, во время ремонта машины находился возле левого колеса.

Кабина КамАЗа была откинута, двигатель работал. Предположительно, мужчина по неосторожности задел кулису коробки передач и грузовик в 300 лошадиных сил резко тронулся с места, подмяв под собой водителя. Проехав дальше, КамАЗ упёрся в припаркованный рядом легковой автомобиль «Шкода», в котором, к счастью, людей не было. Из других гаражей выбежали люди, заглушили тяжёлую машину и вызвали полицию.

По факту случившегося проводится проверка.