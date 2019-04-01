Готовьте кошельки. Платить за отопление в апреле курянам придётся как за полный месяц
Сегодня, 12:18
Отопительный сезон закончился 23 апреля, а платить за отопление курянам придётся за полный месяц!
Причина в том, что расчётный период установлен с 23-го по 23-е число, то есть заплатить придётся за полный календарный месяц – с 23 марта по 23 апреля. А март был значительно прохладнее апреля.
Соответственно, в оплату попадут холодные дни марта, — предупреждает зам. управляющего директора «Квадры» Павел Плетнёв.
А те, у кого счётчиков нет, вообще, с октября по апрель платят одну и туже сумму - по нормативу.
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