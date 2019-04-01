Готовьте кошельки. Платить за отопление в апреле курянам придётся как за полный месяц

Отопительный сезон закончился 23 апреля, а платить за отопление курянам придётся за полный месяц!

Причина в том, что расчётный период установлен с 23-го по 23-е число, то есть заплатить придётся за полный календарный месяц – с 23 марта по 23 апреля. А март был значительно прохладнее апреля.

Соответственно, в оплату попадут холодные дни марта, — предупреждает зам. управляющего директора «Квадры» Павел Плетнёв.

А те, у кого счётчиков нет, вообще, с октября по апрель платят одну и туже сумму - по нормативу.