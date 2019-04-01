поиск по сайту
 

    Готовьте кошельки. Платить за отопление в апреле курянам придётся как за полный месяц

    Сегодня, 12:18
    Готовьте кошельки. Платить за отопление в апреле курянам придётся как за полный месяц
    Отопительный сезон закончился 23 апреля, а платить за отопление курянам придётся за полный месяц!
    Причина в том, что расчётный период установлен с 23-го по 23-е число, то есть заплатить придётся за полный календарный месяц – с 23 марта по 23 апреля. А март был значительно прохладнее апреля. 
    Соответственно, в оплату попадут холодные дни марта, — предупреждает зам. управляющего директора  «Квадры» Павел Плетнёв.
    А те, у кого счётчиков нет, вообще, с октября по апрель платят одну и туже сумму - по нормативу.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама