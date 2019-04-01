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    Курская область. В сельском магазине с реализации сняли 9 кг небезопасных куриных окорочков и голов

    Сегодня, 16:04
    Курская область. В сельском магазине с реализации сняли 9 кг небезопасных куриных окорочков и голов
    Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора  наведались с внеплановой проверкой в магазин индивидуально предпринимателя в п. Пристень Пристенского района Курской области.  
    Специалисты обнаружили, что продавец торгует продукцией животного происхождения (головы куриные замороженные, бедренная четвертина куриная (окорочок) замороженная) без информации об изготовителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения. 
    В итоге 9 кг курятины с реализации сняли и утилизировали. А бизнесмена оштрафовали. 

     

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