Курская область. В сельском магазине с реализации сняли 9 кг небезопасных куриных окорочков и голов

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора наведались с внеплановой проверкой в магазин индивидуально предпринимателя в п. Пристень Пристенского района Курской области.

Специалисты обнаружили, что продавец торгует продукцией животного происхождения (головы куриные замороженные, бедренная четвертина куриная (окорочок) замороженная) без информации об изготовителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения.

В итоге 9 кг курятины с реализации сняли и утилизировали. А бизнесмена оштрафовали.