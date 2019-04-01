Курская область. В сельском магазине с реализации сняли 9 кг небезопасных куриных окорочков и голов
Сегодня, 16:04
Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора наведались с внеплановой проверкой в магазин индивидуально предпринимателя в п. Пристень Пристенского района Курской области.
Специалисты обнаружили, что продавец торгует продукцией животного происхождения (головы куриные замороженные, бедренная четвертина куриная (окорочок) замороженная) без информации об изготовителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения.
В итоге 9 кг курятины с реализации сняли и утилизировали. А бизнесмена оштрафовали.