В Курске в столкновении ГАЗели и ПАЗа пострадал пассажир маршрутки

В среду, 24 апреля в Курске в аварии с участием пассажирского транспорта пострадал пенсионер. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, ДТП случилось рано утром возле д. 146«Л» по пр. Кулакова. В седьмом часу грузовой автомобиль ГАЗ-3302, за рулём которого был 43-летний водитель, ехал со стороны ул. Магистральная в направлении Льговского поворота. Перестраиваясь, он не уступил дорогу попутному пассажирскому ПАЗу, под управлением 59-летнего водителя, который ехал в крайнем правом ряду и не менял направление движения. Произошло столкновение, в результате которого пострадал 60-летний пассажир автобуса. Его с ранением доставили в 4-ю горбольницу Курска. Водители были трезвы. Сегодня, 12:39 К списку новостей