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    В Курске в столкновении ГАЗели и ПАЗа пострадал пассажир маршрутки

    Сегодня, 12:39
    В Курске в столкновении ГАЗели и ПАЗа пострадал пассажир маршрутки
    В среду, 24 апреля в Курске в аварии с участием пассажирского транспорта пострадал пенсионер. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, ДТП случилось рано утром возле д. 146«Л» по пр. Кулакова. В седьмом часу грузовой автомобиль ГАЗ-3302, за рулём которого был  43-летний водитель, ехал со стороны ул. Магистральная в направлении Льговского поворота. Перестраиваясь, он не уступил дорогу попутному пассажирскому ПАЗу, под управлением 59-летнего водителя, который ехал в крайнем правом ряду и не менял направление движения. Произошло столкновение, в результате которого пострадал 60-летний пассажир автобуса. Его с ранением доставили в 4-ю горбольницу Курска. Водители были трезвы. 

     

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