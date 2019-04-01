В Курской области установился третий класс пожарной опасности и из-за погодных условий этот показатель может расти.

В лесах с 27 апреля до 12 мая будут работать усиленные патрульные группы. В их состав войдут сотрудники комитета лесного хозяйства, спасатели, полиция и представители других заинтересованных ведомств.

Если Гидрометцентр сообщит об установлении в регионе 4-5 класса пожарной опасности - введут особый противопожарный режим. В таких условиях штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.



