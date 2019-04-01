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    В Курской области установился третий класс пожарной опасности

    Сегодня, 12:58
    В Курской области установился третий класс пожарной опасности
    В Курской области установился третий класс пожарной опасности и из-за погодных условий этот показатель может расти. 
    В лесах с 27 апреля до 12 мая будут работать усиленные патрульные группы. В их состав войдут сотрудники комитета лесного хозяйства, спасатели, полиция и представители других заинтересованных ведомств. 
    Если Гидрометцентр сообщит об установлении в регионе 4-5 класса пожарной опасности - введут особый противопожарный режим. В таких условиях штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

     

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