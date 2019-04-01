Под Курском мотоциклист без прав врезался в попутную «КИА». Пострадал пассажир байка

В Курском районе произошла очередная авария с участием двухколёсного транспорта. И вновь водитель мотоцикла не имел права управления транспортными средствами.

По данным ГИБДД, 24 апреля в начале девятого вечера возле д.№33 по ул. Санаторная в деревне 1-я Моква, 18-летний мотоциклист ехал со стороны автодороги М-2 «Крым» в сторону Курска и столкнулся с попутным автомобилем «КИА», за рулём которого был 53-летний водитель. В результате пострадал 19-летний пассажир мотоцикла, его с травмами доставили в 4-ю горбольницу.