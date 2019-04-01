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    Под Курском мотоциклист без прав врезался в попутную «КИА». Пострадал пассажир байка

    Сегодня, 13:22
    Под Курском мотоциклист без прав врезался в попутную «КИА». Пострадал пассажир байка
    В Курском районе произошла очередная авария с участием двухколёсного транспорта. И вновь водитель мотоцикла не имел права управления транспортными средствами. 
    По данным ГИБДД, 24 апреля в начале девятого вечера возле д.№33 по ул. Санаторная в  деревне 1-я Моква, 18-летний мотоциклист ехал со стороны автодороги М-2 «Крым» в сторону Курска и  столкнулся с попутным автомобилем «КИА», за рулём которого был 53-летний водитель. В результате пострадал 19-летний пассажир мотоцикла, его с травмами доставили в 4-ю горбольницу.

     

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