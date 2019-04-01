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    Курянин хотел сделать «беспроигрышную» ставку и поверил мошеннику

    Сегодня, 15:36
    Курянин хотел сделать «беспроигрышную» ставку и поверил мошеннику
    Молодой курянин стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в мошенничестве. Он обманул 37-летнего мужчину. Тот пришёл в букмекерскую контору на улице Радищева, чтобы сделать ставку на результаты спортивных соревнований. К нему подошёл молодой человек, с которым ранее он уже встречался в зале и попросил одолжить деньги, чтобы сделать якобы «беспроигрышную» ставку. Долг пообещал вернуть с процентами. В итоге, получив 4000 рублей, злоумышленник не стал испытывать судьбу, вышел из конторы и больше не вернулся. Обманутый курянин обратился в полицию. Благодаря записям с камер видеонаблюдения составили фотоориентировку. Через несколько дней личность подозреваемого установили. Им оказался ранее судимый 18-летний житель проспекта Дериглазова. Сейчас он даёт признательные показания, а до суда останется под подпиской о невыезде. За мошенничество ему грозит 2 года лишения свободы.  

     

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