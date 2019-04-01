Главным федеральным инспектором по Курской области назначен Андрей Белогуров. Накануне его представил Полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев.

Андрею Белогурову 44 года. Он окончил Орловский коммерческий институт, Орловскую региональную академию государственной службы. С 1999 года занимал руководящие посты в администрации Малоархангельского района Орловской области, с 2012 года ведал вопросами региональной политики, государственной гражданской службы и кадров Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области. Последние годы трудился на аналогичной должности в Орловской области.