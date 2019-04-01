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    Срок перехода на цифровое ТВ продлили до 14 октября

    Вчера, 16:28
    Срок перехода на цифровое ТВ продлили до 14 октября
    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций продлило срок перехода на цифровое телевидение до 14 октября 2019 года для 21 региона, в том числе и для Курской области. Об этом сообщил глава ведомства Константин Носков. 
    Как сообщил заместитель Губернатора Курской области Максим Бесхмельницын, наш регион готов к отключению аналогового вещания и в ранее установленные сроки – 3 июня. Трансляция цифрового сигнала идёт на 98,5% территории региона.

     

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