Срок перехода на цифровое ТВ продлили до 14 октября

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций продлило срок перехода на цифровое телевидение до 14 октября 2019 года для 21 региона, в том числе и для Курской области. Об этом сообщил глава ведомства Константин Носков.

Как сообщил заместитель Губернатора Курской области Максим Бесхмельницын, наш регион готов к отключению аналогового вещания и в ранее установленные сроки – 3 июня. Трансляция цифрового сигнала идёт на 98,5% территории региона.



