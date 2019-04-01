Курским активистам и полицейским удалось закрыть незаконный алко-маркет

Активисты Общероссийского народного фронта провели повторный мониторинг выявленных ранее точек продаж алкогольной продукции на остановках в Курске. Выяснилось, что в некоторых по-прежнему продолжают продавать спиртное. В ходе мониторинга общественники добились закрытия одного из магазинов, где нелегально продавалось пиво.

В течение месяца общественники проверили около 30 магазинов на остановках общественного транспорта, во дворах многоэтажных домов, вблизи образовательных, спортивных и других детских развивающих центров, где торговали спиртными напитками. Активисты ОНФ выявили нарушения федерального, регионального законодательства и нормативных актов Курска, связанных с правилами продажи алкоголя, в 15 торговых точках. С помощью полиции удалось прекратить работу трёх незаконных алко-маркетов.

Два из них в конце апреля по-прежнему не работали. На остановке «Улица 50 лет Октября» в пивном холодильнике на пустых полках остались только ценники. Активист регионального отделения ОНФ Евгений Артёмов рассказал, как удалось добиться прекращения незаконной торговли: «Пришлось вызвать полицию. Сотрудники приехали достаточно быстро, составили протокол о нарушении федерального закона №171-ФЗ о запрете реализации алкоголя на остановках и изъяли товар».

В павильоне на остановке «Улица Студенческая», благодаря аналогичным действиям активистов, пустует целая секция. Раньше здесь тоже незаконно торговали пивом, теперь владелица думает о новом виде бизнеса. Однако, на остановке «улица Энтузиастов» ситуация другая – здесь по-прежнему продают пиво. Активист ОНФ в Курской области Николай Ишков смог приобрести алкогольный напиток и в доказательство предоставил чек. На торговом павильоне две надписи: «Магазин продуктов» и «Закусочная». Так владелец пытается обойти федеральный запрет на реализацию пива на остановке. Однако в «закусочной» нет ни самых простых блюд, кроме снеков, ни туалета для посетителей. Общественники вызвали сотрудников полиции. Представитель правопорядка составил акт о нарушении правил, пиво было изъято.

В ходе мониторинга активисты ОНФ поинтересовались у сотрудника полиции, почему, несмотря на примененные к владельцу штрафные санкции, его торговая точка на остановке «Улица бойцов 9-й дивизии» продолжает реализовывать алкоголь. Выяснилось, что администрация Курска не признает остановку официально, поэтому заключила договор аренды на павильон с предпринимателем. Таким образом, формально бизнесмен не нарушил 171-ФЗ.

«Получается, что городские власти такими действиями сами провоцируют курян больше пить, - сказал Николай Ишков. – Ненормально, когда человек, который едет на работу или с работы, на учебу или возвращается домой, постоянно проходит мимо ларьков с пивом. Они везде. Мы считаем, чем дальше такие точки торговли находятся от жилых домов, тем лучше, здоровее будут люди и общество в целом».

Общественники направили результаты мониторинга в прокуратуру Курска для дальнейшей работы с нарушителями, а также обратились в администрацию областного центра, чтобы выяснить, почему остановка «Улица бойцов 9-й дивизии», существующая много десятилетий, таковой не признана, и просьбой исправить сложившееся положение дел, чтобы исключить торговлю алкоголем там, где куряне ожидают общественный транспорт и предупредить возможные аварийные ситуации.