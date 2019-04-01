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    В Курскую область не пустили заражённый подсолнечник из Молдовы

    Сегодня, 08:59
    В Курскую область не пустили заражённый подсолнечник из Молдовы
    На днях в Международный автомобильный пункт пропуска «Крупец» Курской области поступила партия семян подсолнечника продовольственного общим весом 21,5 тонны из Молдовы. Подкарантинная продукция следовала в Брянскую область - в ООО «ИНТЕР СИДС».
    При проведении  карантинного фитосанитарного контроля специалисты регионального Управления Россельхознадзора в поступившей продукции обнаружили семена карантинного сорного растения – амброзии трёхраздельной (Ambrosia trifida L.) в жизнеспособном состоянии,  что подтвердила лабораторная экспертиза.
    Заражённую партию запретили ввозить в Россию, чтобы сорняки не распространились на другие растения.

     

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