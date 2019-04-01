В Курскую область не пустили заражённый подсолнечник из Молдовы

На днях в Международный автомобильный пункт пропуска «Крупец» Курской области поступила партия семян подсолнечника продовольственного общим весом 21,5 тонны из Молдовы. Подкарантинная продукция следовала в Брянскую область - в ООО «ИНТЕР СИДС».

При проведении карантинного фитосанитарного контроля специалисты регионального Управления Россельхознадзора в поступившей продукции обнаружили семена карантинного сорного растения – амброзии трёхраздельной (Ambrosia trifida L.) в жизнеспособном состоянии, что подтвердила лабораторная экспертиза.

Заражённую партию запретили ввозить в Россию, чтобы сорняки не распространились на другие растения.