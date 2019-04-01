В понедельник, 29 апреля въезд на Привокзальную площадь Курска будет закрыт. Это связано с проведением на железнодорожном вокзале показательных пожарно-тактических учений, приуроченных к празднованию 370-летия пожарной охраны России, - сообщили в мэрии. Так с 14.00 до 17.00 в этот день нельзя будет проехать на Привокзальную площадь в районе дома № 23/81 по ул. Бутко.

Посадка и высадка пассажиров в городской пассажирский транспорт будет осуществляться в районе дома № 1 по ул. Вокзальной. Но припарковать автомобиль там будет нельзя.