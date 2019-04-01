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    29 апреля въезд на Привокзальную площадь Курска будет закрыт

    Сегодня, 09:07
    29 апреля въезд на Привокзальную площадь Курска будет закрыт
    В понедельник, 29 апреля въезд на Привокзальную площадь Курска будет закрыт. Это связано с проведением  на железнодорожном вокзале показательных пожарно-тактических учений, приуроченных к празднованию 370-летия пожарной охраны России, - сообщили в мэрии. Так с 14.00 до 17.00 в этот день нельзя будет проехать на Привокзальную площадь в районе дома № 23/81 по ул. Бутко.
    Посадка и высадка пассажиров в городской пассажирский транспорт будет осуществляться в районе дома № 1 по ул. Вокзальной. Но припарковать автомобиль там будет нельзя.

     

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