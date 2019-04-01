Под суд идёт мошенник, обокравший почти полсотни человек на 6 миллионов

В январе курские полицейские задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в совершении серии интернет-мошенничеств. Мужчина переводил деньги с банковских карт потерпевших. Злоумышленник подбирал цифры номеров телефонов и рассылал гражданам спам-сообщения с информацией о том, что их банковские карты заблокированы. Для разблокировки необходимобыло позвонить якобы оператору финансового учреждения по указанному в смс номеру. Из сотни граждан, получивших сообщения, несколько человек действительно оказывались клиентами указанного в сообщении банка. Они перезванивали на указанный номер и сообщали реквизиты банковской карты и цифры кода. Используя эти данные, мошенник переводил деньги на свои счета.

Таким образом 49 человек лишились в общей сложности около 6 миллионов рублей.

41-летнего подозреваемого полицейские задержали на съёмной квартире. Там же нашли и специальное оборудование, и десятки сим-карт, с которых совершались звонки. Мошенника заключилди под стражу, арестовали его имущество, изъяли автомобиль и крупную сумму денежных средств - их направили на возмещение ущерба потерпевшим.

В региональном УМВД отметили, что собранные по делу составляют более 30 томов.

Руководством ведомства создана следственная группа. В неё вошли 7 сотрудников органов внутренних дел. В их числе наиболее опытные следователи, оперативные сотрудники и эксперт. Это позволило значительно сократить сроки расследования уголовного дела. За период расследования следствием проведено более десятка различных судебных экспертиз, допрошены около 100 свидетелей, собраны доказательства вины обвиняемого, в том числе были получены видеозаписи обналичивания похищенных денежных средств.

Уголовное дело передано в суд.



