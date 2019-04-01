Баскетболистки УГМК в 11 раз подряд выиграли чемпионат России. У курского "Динамо" снова серебро

Баскетболистки екатеринбургского УГМК в 11 раз подряд выиграли чемпионат России.

В финальной серии плей-офф они оказались сильнее курского "Динамо" 3:0. Курянки до победы в третьем матче не дотянули совсем чуть-чуть 64:68 и снова стали вице-чемпионками. Игра прошла в Курске. Таким образом, клуб УГМК стал чемпионом России в 13 раз в истории.

Баскетболистка курской команды Брианна Стюарт признана лучшим тяжёлым форвардом завершившегося сезона. Большинство спортсменок в символической пятёрке чемпионата из УГМК - разыгрывающая Кортни Вандерслут, атакующий защитник Евгения Белякова, лёгкий форвард Альба Торренс и одна представительница оренбургской "Надежды" - центровая Брионна Джонс.