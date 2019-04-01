поиск по сайту
 

    Баскетболистки УГМК в 11 раз подряд выиграли чемпионат России. У курского "Динамо" снова серебро

    Сегодня, 09:34
    Баскетболистки УГМК в 11 раз подряд выиграли чемпионат России. У курского
    Баскетболистки екатеринбургского УГМК в 11 раз подряд выиграли чемпионат России. 
    В финальной серии плей-офф они оказались сильнее курского "Динамо" 3:0. Курянки до победы в третьем матче не дотянули совсем чуть-чуть 64:68 и снова стали вице-чемпионками. Игра прошла в Курске. Таким образом, клуб УГМК стал чемпионом России в 13 раз в истории. 
    Баскетболистка курской команды Брианна Стюарт признана лучшим тяжёлым форвардом завершившегося сезона. Большинство спортсменок в символической пятёрке чемпионата из УГМК - разыгрывающая Кортни Вандерслут, атакующий защитник Евгения Белякова, лёгкий форвард Альба Торренс и одна представительница оренбургской "Надежды" - центровая Брионна Джонс.  

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама