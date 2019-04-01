Курские таможенники не пустили в Россию 20 тонн турецких конфет и печений
Сегодня, 10:14
Курские таможенники в автомобильном пункте пропуска Крупец задержали грузовое транспортное средство с 20 тоннами кондитерских изделий, следовавших из Турции транзитом через Украину, Россию и Казахстан в Китай.
В ходе таможенного контроля выяснилось, что товар - печенье, шоколад, конфеты произведён в Турции и на территорию Евразийского экономического союза ввозится с территории Украины.
Однако, в соответствии с действующим законодательством, введен запрет на ввоз в Россию ряда товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины. В частности, такие запреты действуют и в отношении кондитерских изделий.
Представитель фирмы-перевозчика из Казахстана пояснил, что не знал об этом.
В результате в отношении фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Запрещённый товар вернули обратно в Украину, - сообщил начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко.