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    В Курске пассажирский ПАЗ врезался в столб. Есть пострадавшие

    Сегодня, 11:23
    В Курске пассажирский ПАЗ врезался в столб. Есть пострадавшие
    Сегодня, 26 апреля утром, около семи часов в Курске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, авария случилась на улице 50 лет Октября. За рулём ПАЗа был 42-летний водитель. Он ехал со стороны ул. Пучковка в сторону ул. 2-я Орловская. Напротив дома №116Г по ул. 50 лет Октября водитель въехал в световую опору. В результате пострадали два пассажира маршрутки — 51-летняя женщина и 29-летний парень. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

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