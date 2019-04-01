В Курске пассажирский ПАЗ врезался в столб. Есть пострадавшие

Сегодня, 26 апреля утром, около семи часов в Курске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, авария случилась на улице 50 лет Октября. За рулём ПАЗа был 42-летний водитель. Он ехал со стороны ул. Пучковка в сторону ул. 2-я Орловская. Напротив дома №116Г по ул. 50 лет Октября водитель въехал в световую опору. В результате пострадали два пассажира маршрутки — 51-летняя женщина и 29-летний парень.