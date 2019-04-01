Курскэнерго ведет борьбу с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» реализуется комплекс мероприятий, направленных на укрепление платежной дисциплины среди потребителей услуг. По итогам первого квартала 2019 года филиалу удалось добиться снижения общего объема дебиторской задолженности на 65 млн рублей. Объем просроченного долга сократился на 18 млн рублей.





Значительный эффект получен от претензионно-исковой деятельности. За первый квартал Курскэнерго добилось положительных судебных решений в рамках 28 дел на общую сумму требований 26 млн рублей. По результатам этих решений получено 18 исполнительных листов на сумму 18 млн рублей, из которых уже погашено 2 млн рублей.





Также для возврата долгов «Курскэнерго» использует потенциал рабочей группы по вопросу принятия мер по минимизации задолженности конечных потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, созданной при администрации Курской области по инициативе ПАО «Россети». Уполномоченные представители «Курскэнерго» ежемесячно активно участвуют в заседаниях рабочей группы, где заслушиваются руководители предприятий – должников, разрабатываются мероприятия по снижению и ликвидации задолженности конечных потребителей перед сбытовыми компаниями, что в свою очередь приводит к снижению долгов сбытовых компаний перед филиалом «Курскэнерго». Информацию об исполнении своих долговых обязательств должникам предписано направлять в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области.





«Курскэнерго» призывает потребителей вовремя оплачивать услуги по передаче электроэнергии. «Получаемые денежные средства от услуги по передаче электроэнергии направляются на реализацию ремонтной, программ модернизации, реконструкции электросетей, что напрямую влияет на надежность и качество электроснабжения потребителей Курской области. Мы намерены последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством возможности», – отмечает начальник управления реализации услуг филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Юрий Карцев.