В Курской области проходит Европейская неделя иммунизации. Она стартовала 24 апреля. В этом году девиз мероприятия: «Защитимся вместе: вакцины действуют». Об этом рассказали на пресс-конференции заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи комитета здравоохранения Евгений Гориводский, главный консультант управления службы детства и родовспоможения комитета здравоохранения Курской области Людмила Зайцева, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Курской области Елена Борисова.

За многие годы благодаря вакцинации удалось снизить, а в ряде случаев полностью ликвидировать некоторые болезни, от которых ранее страдали и умирали десятки тысяч детей и взрослых.

Однако некоторые родители отказываются прививать детей, полагая, что таким образом они оберегают их от якобы негативных влияний вакцины. На самом деле, считают специалисты, не позволяя прививать своих детей, эти люди лишают их законного, гарантированного государством права на предупреждение целого ряда инфекционных болезней с возможными тяжёлыми последствиями вплоть до инвалидности или даже фатального исхода.

Как отметил Евгений Гориводский, более 95% курян делают прививки, а это обеспечивает их эпидемиологическое благополучие.

В рамках календаря профилактических прививок проводится вакцинация против 12 инфекционных заболеваний. Помимо этого в области проводится дополнительная вакцинация против кори.

На днях закупили 10 тыс. доз специальной вакцины.

Добавим, в рамках проведения недели иммунизации в Курской области в учреждениях Роспотребнадзора начала работать горячая линия по вопросам иммунопрофилактики. Любой желающий может получить компетентную консультацию специалистов по телефону 58-71-86.



