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    Курские пожарные отметят свой юбилей маршем через весь город

    Сегодня, 17:03
    Курские пожарные отметят свой юбилей маршем через весь город
    30 апреля в честь 370-летия образования Пожарной охраны России, по улицам Курска пройдёт торжественный марш пожарной техники. 
    Колона автомобилей стартует в 8.30 от пожарно-спасательной части №16 на ул. Карла Маркса и будет двигаться вдоль мемориального комплекса «Курская дуга», по улицам Радищева, Дзержинского и Энгельса. Завершится парад перед зданием Дворца молодёжи на улице Белгородской. 
    В одном ряду с современными образцами автомобилей проедет и раритетная техника. Всего будет задействовано 14 автомобилей. Также к параду присоединится и восстановленный старинный конно-бочковой ход. 

     

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