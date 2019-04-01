Курские пожарные отметят свой юбилей маршем через весь город

30 апреля в честь 370-летия образования Пожарной охраны России, по улицам Курска пройдёт торжественный марш пожарной техники.

Колона автомобилей стартует в 8.30 от пожарно-спасательной части №16 на ул. Карла Маркса и будет двигаться вдоль мемориального комплекса «Курская дуга», по улицам Радищева, Дзержинского и Энгельса. Завершится парад перед зданием Дворца молодёжи на улице Белгородской.

В одном ряду с современными образцами автомобилей проедет и раритетная техника. Всего будет задействовано 14 автомобилей. Также к параду присоединится и восстановленный старинный конно-бочковой ход.