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    Курянину грозит 4 года тюрьмы за доставшиеся от отца боеприпасы

    Сегодня, 13:13
    Курянину грозит 4 года тюрьмы за доставшиеся от отца боеприпасы
    Курянину грозит 4 года тюрьмы за доставшиеся от отца боеприпасы. В Северо-западном отделе полиции  решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Участковые уполномоченные и сотрудники уголовного розыска при проведении совместных мероприятий выяснили, что ранее судимый 50-летний курянин хранит в своём доме взрывчатые вещества и патроны от охотничьего оружия. Добровольно выдать боеприпасы мужчина отказался, поэтому полицейские осмотрели хозяйственные постройки. В сарае обнаружили 2 банки с ружейным порохом общим весом более 500 граммов и 3 недавно изготовленных патрона 12 калибра. Мужчина рассказал, что порох принадлежал его отцу и хранился в пригороде. Позже он привёз боеприпасы к себе и начал снаряжать патроны - собирался использовать их сам во время охоты. Но теперь от этой идеи придётся отказаться. В соответствии с нормами Уголовного Кодекса РФ за незаконное хранение оружия, его основных частей, а также боеприпасов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет, - отметили в курском УМВД.

     

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