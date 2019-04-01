Курские полицейские доказали причастность рецидивиста к угону Газели с помощью экспертизы ДНК

Полицейские доказали причастность курского рецидивиста к угону Газели при помощи экспертизы ДНК.

Автомобиль пропал ночью от дома на улице Менделеева в Курске. В тот же день хозяин обратился в полицию, возбудили уголовное дело. По камерам, установленным на крупных и мелких магистралях, удалось определить направление движения машины. В результате активных поисков Газель, без каких-либо повреждений, обнаружили в отстойнике в деревне 1 Моква. По версии следствия преступник решил выждать время, а затем разукомплектовать автомобиль. Там же обнаружили и изъяли множество улик – отпечатки пальцев рук, следы обуви и даже генетический материал с окурков сигарет. Подозрение пало на ранее неоднократно судимого 39-летнего мужчину. Он жил неподалёку от места угона Газели. При задержании у него обнаружили наборы ключей и отмычек, которые он мог использовать при совершении преступлений. Свою вину он упорно отрицал, поэтому правоохранители решили сравнить его генетический код со следами, полученными на месте происшествия. Совпадение оказалось полным. В ходе разбирательства выяснилось, что на счету злоумышленника множество нарушений закона. До суда он будет находиться под арестом. За угон автомобиля ему грозит до 5 лет лишения свободы.