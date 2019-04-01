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    В Курске от ул. Сумской до областной больницы обустроят временный тротуар

    Сегодня, 14:57
    В Курске от ул. Сумской до областной больницы обустроят временный тротуар
    В Курске начались работы по устройству временного тротуара по проезду от ул. Сумской до областной клинической больницы (на участке от дома № 39-в по ул. Сумской до автомобильной парковки в районе ОКИБ им. Н.А. Семашко).
    Как сообщили в «Городской инспекции по ЖКХ и благоустройству», делается это по многочисленным обращениям курян и в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Работы будут проводить специалисты ООО «Интеграл-Строй» с использованием асфальтобетонного гранулята.
    В свою очередь, городской комитет жилищно-коммунального хозяйства прорабатывает вопрос по определению финансирования на полноценный капитальный ремонт тротуара по проезду от ул. Сумской до областной клинической больницы (на участке от дома № 39-в по ул. Сумской до дома № 5 по ул. Крымской в районе ОКИБ им. Н.А. Семашко).
    Также, по просьбам горожан в районе областной клинической больницы организовали пешеходный переход с соответствующими знаками и дорожной разметкой.
    Мэрия просит курян учесть, что это временные меры.  

     

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