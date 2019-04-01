В Курске от ул. Сумской до областной больницы обустроят временный тротуар

В Курске начались работы по устройству временного тротуара по проезду от ул. Сумской до областной клинической больницы (на участке от дома № 39-в по ул. Сумской до автомобильной парковки в районе ОКИБ им. Н.А. Семашко).

Как сообщили в «Городской инспекции по ЖКХ и благоустройству», делается это по многочисленным обращениям курян и в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Работы будут проводить специалисты ООО «Интеграл-Строй» с использованием асфальтобетонного гранулята.

В свою очередь, городской комитет жилищно-коммунального хозяйства прорабатывает вопрос по определению финансирования на полноценный капитальный ремонт тротуара по проезду от ул. Сумской до областной клинической больницы (на участке от дома № 39-в по ул. Сумской до дома № 5 по ул. Крымской в районе ОКИБ им. Н.А. Семашко).

Также, по просьбам горожан в районе областной клинической больницы организовали пешеходный переход с соответствующими знаками и дорожной разметкой.

Мэрия просит курян учесть, что это временные меры.