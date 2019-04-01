В Курской области мотоциклист столкнулся с «Тойотой», потерял пассажира и скрылся

В Железногорском районе Курской области произошла авария, в которой пострадал пассажир мотоцикла, а водителя байка найти пока не удалось. По информации Госавтоинспекции, 25 апреля около 6 часов вечера возле д.№7 по ул. Юбилейная пос. Магнитный мотоциклист допустил столкновение с встречным автомобилем «Тойота Каризма», за рулём которой был 30-летний водитель. В результате этого столкновения травмы получил пассажир мотоцикла, его с ранением доставили о 2-ю горбольницу Железногорска. Водитель же мотоцикла с места ДТП скрылся. Видимо, кто подвозил пострадавшего, он вспомнить не смог, так как личность байкера пока не удалось установить. Сегодня, 15:30 К списку новостей