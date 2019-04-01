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    Как в Курске отметят Пасху

    Сегодня, 16:30
    Как в Курске отметят Пасху
    В воскресенье, 28 апреля, православные христиане отметять Пасху. В Курске запланирован целый ряд мероприятий. 
    Как сообщили в мэрии, с 12:00 до 15:00, на площадке у Ильинского храма состоится выступление хоровой капеллы «Курск», ансамбля народных инструментов и струнного квартета центра «Звёздный» и пасхальный пленэр воспитанников ДШИ и ДХШ.
    С 12:00 до 15:00, площадка у ДШИ № 1 – концертная программа воспитанников школ искусств города.
    С 12:00 до 15:00, Детский парк – праздничное мероприятие, организованное комитетом образования города.
    12:00 - открытие пасхальной выставки «Торжество добра и света» работ студий декоративно-прикладного творчества в ГКЦ «Лира».
    13:00 - Центр детского творчества, тематическое мероприятие.
    12:00 - 13:00 - Концерт вокального ансамбля «Контраст», Красная площадь Курска.
    12:00 - 15:00 - Концертные программы творческих коллективов и солистов на трех площадках парка им. 1 мая.
    12:00 - 15:00 - Концертные программы творческих коллективов и солистов, сквер Г. Свиридова на улице Ленина.
    12:00 - 15:00 - Концертные программы творческих коллективов и солистов Курского музыкального колледжа им. Г. Свиридова, Театральная площадь.
    13:00 - 15:00 - Цирковое вокально-театрализованное представление - конные скульптуры, кубанские казаки на лошадях, аквагрим, мастер-классы, клоуны, подарки от цирка, Красная площадь Курска.

     

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