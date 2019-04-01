Как в Курске отметят Пасху

В воскресенье, 28 апреля, православные христиане отметять Пасху. В Курске запланирован целый ряд мероприятий.

Как сообщили в мэрии, с 12:00 до 15:00, на площадке у Ильинского храма состоится выступление хоровой капеллы «Курск», ансамбля народных инструментов и струнного квартета центра «Звёздный» и пасхальный пленэр воспитанников ДШИ и ДХШ.

С 12:00 до 15:00, площадка у ДШИ № 1 – концертная программа воспитанников школ искусств города.

С 12:00 до 15:00, Детский парк – праздничное мероприятие, организованное комитетом образования города.

12:00 - открытие пасхальной выставки «Торжество добра и света» работ студий декоративно-прикладного творчества в ГКЦ «Лира».

13:00 - Центр детского творчества, тематическое мероприятие.

12:00 - 13:00 - Концерт вокального ансамбля «Контраст», Красная площадь Курска.

12:00 - 15:00 - Концертные программы творческих коллективов и солистов на трех площадках парка им. 1 мая.

12:00 - 15:00 - Концертные программы творческих коллективов и солистов, сквер Г. Свиридова на улице Ленина.

12:00 - 15:00 - Концертные программы творческих коллективов и солистов Курского музыкального колледжа им. Г. Свиридова, Театральная площадь.

13:00 - 15:00 - Цирковое вокально-театрализованное представление - конные скульптуры, кубанские казаки на лошадях, аквагрим, мастер-классы, клоуны, подарки от цирка, Красная площадь Курска.



