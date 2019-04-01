Курян приглашают принять участие в масштабной акции к 220-летию со дня рождения Пушкина

Курян приглашают принять участие в масштабной акции к 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина. О её начале объявляет всероссийский музей А.С.Пушкина. До 1 июня этого года любой желающий может разместить в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram свои видео или фотографии с поздравлениями и признаниями в любви великому поэту с хэштегом #СДнемРожденияПушкин220 #HappyBirthdayPushkin220 или отправив их на адрес электронной почты pushkinbirthday@museumpushkin.ru Сегодня, 17:34 К списку новостей