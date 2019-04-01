В Курске подготовят общественных дорожных контролеров

Региональное отделение ОНФ и дорожное управление Курской области с участием преподавателей ЮЗГУ организовали обучение общественных дорожных контролеров. Первые слушатели получат сертификаты и удостоверения 29 апреля 2019 года.





В Курской области 2019 год объявлен Годом дорог. В ходе встречи активистов регионального отделения ОНФ в Курской области с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом 1 марта региональные активисты Народного фронта предложили провести обучение общественников контролю качества дорог и организовать их доступ на строящиеся объекты. Роман Старовойт поддержал активистов ОНФ и анонсировал первый набор контролеров на большой пресс-конференции об итогах своей полугодовой работы.





«Предложение возникло закономерно – дорожной проблематикой региональное отделение ОНФ занимается с 2015 года, - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Курской области Владислав Шелест. – ОНФ реализует проект «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог». За это время мы собрали кейсы по оценке дорожных работ. Проблематику дорожной сферы, в том числе в сфере технологий строительства дорог, обсуждали в рамках «Дорожного форума», который провели в 2017 году на базе ЮЗГУ. Один из выводов экспертов ОНФ был связан с необходимостью организации контроля за проведением дорожных работ уже на этапе их строительства, когда многое можно изменить или исправить. С этой инициативой мы и обратились к врио губернатора региона Роману Старовойту, который ее поддержал».





В 2019 м году в регионе начинается реализация Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На момент завершения проекта в 2024 году доля областных дорог, соответствующих нормативному состоянию, должна быть 51%, дорог в Курской агломерации - 85%.





«В Курской области уже стартовал сезон дорожных работ, - заявил директор ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» Владимир Муравьев. – В 2019 году будет отремонтировано в общей сложности более 485 км автомобильных дорог. Для выполнения сроков исполнения





работ требуется высокий темп. Но из-за скорости мы не должны терять в качестве. Обеспечить контроль за качеством строительства и ремонта дорог помогут контролеры. Привлечение представителей общественных организаций к контролю хода исполнения работ – практика, успешно зарекомендовавшая себя в ряде регионов России, где уже реализуется проект БКАД».





В ходе обучения общественные дорожные контролеры обсудят основные вопросы обеспечения качества на различных стадиях производства дорожных работ. Преподаватели ЮЗГУ расскажут об основных причинах возникновения брака и рассмотрят вместе с общественными экспертами и сотрудниками дорожного управления региона возможности его предотвращения, расскажут о влиянии выбора материалов и технологии на качество дорожных работ, рассмотрят основные вопросы обеспечения безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ.





После курсов выпускники получат соответствующие свидетельства и смогут контролировать работу компаний уже на этапе выполнения работ, чтобы в случае потенциальных нарушений, была оперативная реакция на данные факты.