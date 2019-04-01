Скандал вокруг шоу "Голос. Дети". Курский "Прибор" накрутил голоса дочке Алсу?

Скандал вокруг шоу "Голос. Дети", где победила дочь Алсу Микелла Абрамова, не утихает, а только набирает обороты. И серьёзные. К расследованию фальсификаций на голосовании подключили партнёров Интерпола - международная компания Group-IB, на счету которой более тысячи успешных расследований киберпреступлений, более 150 из них завершились реальными приговорами. Эксперты проверят техническую возможность повлиять на результаты sms-голосования. Результат расследования оформят в виде отчёта, который опубликуют в открытом доступе.

По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, достаточно купить несколько тысяч сим-карт, вставить их в модем и благодаря специальной программе отправить СМС за нужного кандидата. Ну и не стоит забывать, что ни одно смс-голосование не может быть прозрачным, поскольку любые цифры можно в конце концов просто нарисовать.

Первый канал, кстати, обнародовал итоги телефонного и SMS-голосования за финалистов шоу. Дочь Алсу поддержали почти 145,5 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам без малого в 7 млн. рублей. А на поддержку всех финалистов россияне потратили около 16,5 млн. С учётом НДС один звонок стоил 38 руб. 94 коп., а SMS – 50 рублей.

Кто же накрутил голоса в пользу Микеллы? Во всём, оказывается, виноват курский "Прибор".

В соцсетях появились анонимные сообщения, что в вечер финала конкурса сотрудников завода попросили явиться на работу. Собрали в актовом зале - всего около полутысячи человек. Каждому раздали по три тысячи рублей.

Все работники должны были отправлять СМС в пользу участницы. По условиям голосования с одного номера можно отправить не более 20 СМС в поддержку одного участника. Процесс жёстко контролировался. Каждый должен был отправить 20 смс вначале, и ещё 20 в конце передачи. За участие в голосовании всех премировали по 1000 руб.

Работников отпустили лишь к полуночи. И строго настрого запретили кому-либо рассказывать об этом.

Поверить в такую историю сложно, но объяснение на самом деле весьма банальное – якобы руководство курского предприятия из Татарстана и близко дружит с семьей девочки.