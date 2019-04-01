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    В Курской области в столкновении «Лады» и «SKODA» погиб мужчина

    Вчера, 14:13
    В Курской области в столкновении «Лады» и «SKODA» погиб мужчина
    В воскресенье в Железногорском районе Курской области произошла авария, жертвой которой стал 38-летний мужчина. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП случилось 28 апреля около половины пятого дня на 23 км автодороги «Тросна-Калиновка». Автомобиль «Лада Гранта» под управлением 38-летнего водителя выезжал с второстепенной дороги на главную со стороны п. Магнитный в сторону п. Тросна. По главной дороге со стороны п. Тросна в сторону п. Калиновка ехал автомобиль «SKODA Superb», за рулём которой был 39-летний автомобилист. Произошло столкновение, в результате которого оба водителя и пассажиры 69-летняя женщина и 68-летний мужчина получили ранения различной степени тяжести. В последствии водитель «Лада Гранта» скончался в больнице.

     

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