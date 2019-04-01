В Курске ищут водителей, скрывшихся с мест аварий

В воскресенье в Курске и Курчатове произошли аварии, в которых пострадали пешеходы. В обоих случаях водители скрылись с места происшествия. Теперь их разыскивает полиция.

Так, в городе атомщиков около пяти часов вечера возле д.№2 по ул. Мира неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на 14-летнего подростка. Мальчик получил травмы.

Свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Курчатовский»: 8(47131) 4-23-02.





В Курске вечером неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем задавил 81-летнюю старушку. Авария случилась в начале десятого вечера возле д.№24 по ул. Обоянская. Известно, что автомобилист ехал со стороны ул. Черняховского в направлении ул. Народная. А пенсионерка переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пожилую курянку с ранением доставили в 4-ю горбольницу.

Свидетелей и очевидцев этого ДТП, и тех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, ГИБДД просит сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.