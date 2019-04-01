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    Изменилось время проведения парада пожарных автомобилей в Курске

    Вчера, 15:26
    Изменилось время проведения парада пожарных автомобилей в Курске
    Завтра курские пожарники отметят 370 лет образования Пожарной охраны России. По всему городу проедут пожарные автомобили. Стартует парад от площади перед Дворцом молодёжи в 10.30. Колонна автомобилей проедет по улицам Энгельса, Джержинского, Ленина, Карла Маркса. Завершится парад перед пожарно-спасательной частью №16. Автомобили будут передвигаться с включёнными проблесковыми маячками. В одном ряду с современными образцами автомобилей проедет и раритетная техника, и восстановленный старинный конно-бочковой ход.
    В этот день с 8.00 до 11.30 запрещается парковка транспорта на площади перед областным Дворцом молодёжи. С 8.00 до 8.30 для формирования колонны пожарной техники будет приостановлено движение транспорта в сторону центра Курска по одной полосе ул. К. Маркса в районе дома по ул. К. Маркса, 81, - отметили в мэрии.
    Автомобилисты, учитывайте это выбирая маршруты.

     

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