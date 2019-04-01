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    Олег Радин покажет курянам "Откровение"

    Вчера, 16:55
    Олег Радин покажет курянам
    Завтра в курской картинной галерее им. А. А. Дейнеки открывается выставка художника, краеведа и галериста Олега Радина "Откровение". В двух залах гостям выставки представят более двадцати работ - в одном будут современные картины хдожника, в другом - сорокалетней давности. 
    "Те, кто знает мои современные абстрактные работы, могут убедиться, что я могу мазюкать не только абстракции, но ещё работал в стиле реализма, экспрессионизма. То есть убедиться, что я не только абстракционист, не только мазюкалки пишу", - рассказал радио "Курс" Олег Радин. 
    Выставка откроется 30 апреля в 16:30 и продлится до 14 мая включительно. 

     

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