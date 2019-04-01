Электронные больничные чаще выдают в районах Курской области

В Курском региональном отделении ФСС России проанализировали статистику выдачи электронных листков нетрудоспособности за первый квартал 2019 года. В качестве критерия оценки использовали сведения о том, какой процент обратившихся к врачам пациентов решили оформить «больничный» в электронном виде.

Как оказалось, активнее всего используются новые технологии не в Курске, а в лечебных учреждениях райцентров. Лидерами стали Беловская, Медвенская и Пристенские районные поликлиники. Здесь процент пациентов, получивших электронные листки нетрудоспособности составил 77, 72 и 69% соответственно.