Курск. Поддерживать злополучный дом на ул. Конорева, 22 должны сами жители?

В минувшую пятницу и.о. мэра Курска Сергей Малахов вновь встретился с жильцами дома № 22 по ул. Конорева. Напомним, инициативная группа была на приёме у Сергея Малахова неделю назад. Тогда Марина Латышева, председатель ЖСК-40, осуществляющего управление этим домом, рассказала, что дом был признан аварийным и подлежащим капитальному ремонту ещё в 1996 году. В 2002 году прошла реконструкция, тогда же по периметру всего здания были установлены стяжки. В сентябре 2018 года специалисты ОБУ «Курскгражданпроект» провели обследование конструкций дома и пришли к заключению, что общее техническое состояние дома требует проведения капитального ремонта по устранению выявленных дефектов и повреждений. Вместе с тем, по мнению специалистов проектной организации, жилой дом к категории аварийных не относится.

В пятницу Сергей Малахов, главный инженер ОБУ «Курскгражданпроект» Григорий Богданский, представители городского комитета ЖКХ вместе с членами инициативной группы собственников помещений в доме осмотрели все шесть подъездов, а также подвалы дома № 22 по ул. Конорева, изучили записи в журнале установленных маячков.

Как пояснил Григорий Богданский, в сентябре прошлого года специалисты не просто провели обследование дома, но дали его жителям список рекомендаций из десяти пунктов, в том числе установить маячки и заделать трещины «сложным раствором».

- Однако практически ничего из этого списка вы не сделали, - обратился он к пришедшим на встречу собственникам квартир. – А ведь это необходимо было выполнить для того, чтобы не ухудшалось состояние здания. А вы даже маяки установили не везде. Если что-то непонятно, если вы не знаете, как правильно провести работы, специалисты «Курскгражданпроекта» готовы вас проконсультировать.

Члены комиссии обратили внимание собравшихся, на то, что подвалы дома и некоторые подъезды находятся в запущенном состоянии: проходы в подвалах и лестничные пролеты замусорены и напомнили, что собственники помещений, в том числе и общего пользования, должны содержать их в чистоте.

Итоги встречи подвел Сергей Малахов, который обратил внимание жильцов на то, что видимых изменений в состоянии дома с момента прошлогоднего обследования комиссия не зафиксировала.

– В связи с тем, что рекомендованный маячок в квартире № 57 так и не был установлен, сложно сказать, увеличилась ли имеющаяся здесь трещина, - сказал Сергей Николаевич. – Надо его поставить, чтобы мы смогли еще раз комиссионно приехать сюда и осмотреть и эту квартиру, и весь дом. А пока мы внимательно изучим фотографии, которые сегодня сделали, обсудим со специалистами и сообщим вам о выводах.