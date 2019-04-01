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    Как будет работать курская Госавтоинспекция в праздничные дни

    Сегодня, 08:46
    Как будет работать курская Госавтоинспекция в праздничные дни
    В период майских праздников подразделения региональной ГИБДД продолжат приём курян по вопросам регистрации транспортных средств, квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений. 
    Обратиться в Госавтоинспекцию можно будет  3,4 и 11 мая.
    Исключение составят 1, 2 ,9, 10 мая, когда у подразделения будет выходной.
    С помощью портала gosuslugi.ru можно записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.

     

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