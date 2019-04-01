Как будет работать курская Госавтоинспекция в праздничные дни

В период майских праздников подразделения региональной ГИБДД продолжат приём курян по вопросам регистрации транспортных средств, квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Обратиться в Госавтоинспекцию можно будет 3,4 и 11 мая.

Исключение составят 1, 2 ,9, 10 мая, когда у подразделения будет выходной.

С помощью портала gosuslugi.ru можно записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.



