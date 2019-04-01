В Курской области стартует федеральный образовательный проект – «Мама-предприниматель». Его реализует федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

Координировать проект в нашем регионе будет Центр поддержки предпринимательства. Образовательная программа направлена на формирование у женщин необходимых знаний для организации собственного бизнеса. Участницы могут подготовить свой бизнес-проект, представить его экспертной комиссии и получить приз в размере 100 тысяч рублей на начало собственного дела.

Приём заявок на участие в проекте осуществляется до 27 мая включительно на сайте www.mama-predprinimatel.ru. Сама обучающая программа пройдёт с 3 по 7 июня.



