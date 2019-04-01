Двое молодых курян воровали автомобильные зеркала

За одну ночь в полицию обратились двое автомобилистов, у которых пропали боковые зеркала с автомобилей. Оперативники в кротчайшие сроки смогли найти случайных свидетелей, видевших подозрительных людей в ночь хищения. Потом они нашли одного из злоумышленников, а позже задержали и другого. Оказалось, что двое молодых людей 19 и 20 лет, просто хотели сменить запчасти своих автомобилей.

Чужие зеркала со встроенными поворотниками им показались удобней и красивей. Поэтому как только они заметили машины, запчасти с которых могли подойти на их автомобили, решили забрать их себе. За одну ночь они разукомплектовали два автомобиля и уже на утро успели установить зеркала на свои машины. Свою вину парни признали и выразили готовность полностью возместить нанесённый курянам ущерб.

Но от уголовноых дел это их не спасёт, они объединены в одно производство. Фигурантам до окончания следствия запрещено покидать территорию региона.



