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    Двое молодых курян воровали автомобильные зеркала

    Сегодня, 09:19
    Двое молодых курян воровали автомобильные зеркала
    За одну ночь в полицию обратились двое автомобилистов, у которых пропали боковые зеркала с автомобилей. Оперативники в кротчайшие сроки смогли найти случайных свидетелей, видевших подозрительных людей в ночь хищения. Потом они нашли одного из злоумышленников, а позже задержали и другого. Оказалось, что двое молодых людей 19 и 20 лет, просто хотели сменить запчасти своих автомобилей.
    Чужие зеркала со встроенными поворотниками им показались удобней и красивей. Поэтому как только они заметили машины, запчасти с которых могли подойти на их автомобили, решили забрать их себе. За одну ночь они разукомплектовали два автомобиля и уже на утро успели установить зеркала на свои машины. Свою вину парни признали и выразили готовность полностью возместить нанесённый курянам ущерб.
    Но от уголовноых дел это их не спасёт, они объединены в одно производство. Фигурантам до окончания следствия запрещено покидать территорию региона.

     

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