Курянин заплатит 10 тысяч рублей за оскорбление главы сельсовета

Медвенский районный суд оштрафовал 63-летнего курянина. Он признан виновным по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей).

8 февраля пенсионер присутствовал на публичных слушаниях главы сельского совета в местном Доме культуры. Во время выступления главы сельсовета, а также главы Медвенского района он стал выражаться нецензурной бранью, на замечания не реагировал, в присутствии других селян оскорблял представителей власти, унижая их честь и достоинство. Инцидент вылился в уголовное дело, которое дошло до суда.

Теперь курянин должен заплатить 10 тыс. руб штрафа.



