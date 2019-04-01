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    Курянин заплатит 10 тысяч рублей за оскорбление главы сельсовета

    Сегодня, 09:49
    Курянин заплатит 10 тысяч рублей за оскорбление главы сельсовета
    Медвенский районный суд оштрафовал 63-летнего курянина. Он признан виновным по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей).
    8 февраля пенсионер присутствовал на публичных слушаниях главы сельского совета в местном Доме культуры. Во время выступления главы сельсовета, а также главы Медвенского района он стал выражаться нецензурной бранью, на замечания не реагировал, в присутствии других селян оскорблял представителей власти, унижая их честь и достоинство. Инцидент вылился в уголовное дело, которое дошло до суда.
    Теперь курянин должен заплатить 10 тыс. руб штрафа.

     

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