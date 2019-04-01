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    «Тайную вечерю» через Курск пытались вывезти на Украину

    Сегодня, 10:20
    «Тайную вечерю» через Курск пытались вывезти на Украину
    Курские таможенники в автомобильном пункте пропуска Суджа задержали 32-летнюю россиянку, пытавшуюся незаконно вывезти на Украину две старинные иконы.
    В дорожной сумке женщины среди личных вещей обнаружили две иконы с изображением святых.
    Россиянка пояснила, что иконы принадлежат её семье. Выезжая из Москвы к родственникам в Сумскую область, она решила отвезти им иконы. О том, что иконы могут представлять культурную ценность и, соответственно, подлежат декларированию таможенному органу и необходимы разрешительные документы уполномоченных органов на вывоз их из России, якобы не знала.
    Эксперты подтвердили, что живописные иконы: «Тайная Вечеря» и «Божья Матерь Владимирская (Умиление)» являются художественными ценностями и относятся к категории культурных ценностей, как предметы отправления религиозного культа, созданные более 50 лет назад. Вывоз их с территории Евразийского экономического союза возможен только при наличии разрешения Минкультуры России на право вывоза данных культурных ценностей. Рыночная стоимость икон составляет около 10, 5 тысяч рублей.
    В итоге в отношении женщины составили два протокола об административных правонарушениях.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

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