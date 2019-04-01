«Тайную вечерю» через Курск пытались вывезти на Украину

Курские таможенники в автомобильном пункте пропуска Суджа задержали 32-летнюю россиянку, пытавшуюся незаконно вывезти на Украину две старинные иконы.

В дорожной сумке женщины среди личных вещей обнаружили две иконы с изображением святых.

Россиянка пояснила, что иконы принадлежат её семье. Выезжая из Москвы к родственникам в Сумскую область, она решила отвезти им иконы. О том, что иконы могут представлять культурную ценность и, соответственно, подлежат декларированию таможенному органу и необходимы разрешительные документы уполномоченных органов на вывоз их из России, якобы не знала.

Эксперты подтвердили, что живописные иконы: «Тайная Вечеря» и «Божья Матерь Владимирская (Умиление)» являются художественными ценностями и относятся к категории культурных ценностей, как предметы отправления религиозного культа, созданные более 50 лет назад. Вывоз их с территории Евразийского экономического союза возможен только при наличии разрешения Минкультуры России на право вывоза данных культурных ценностей. Рыночная стоимость икон составляет около 10, 5 тысяч рублей.

В итоге в отношении женщины составили два протокола об административных правонарушениях.