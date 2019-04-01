«Курский хладокомбинат» оштрафовали на 50 тысяч за ДНК курицы в пельменях из говядины и свинины

Региональное Управление Россельхознадзора проверило ОАО «Курский хладокомбинат» на предмет соблюдения законодательства при производстве и реализации продукции свиноводства и птицеводства.

В пельменях "Премиум с говядиной и свининой" и "Белая Бяроза" нашли незаявленную в маркировке курицу. Это показали лабораторные исследования ДНК.

В результате ведомство в отношении юридического лица составило административный материал и направило его в Арбитражный суд Курской области.

Суд оштрафовал «Курский хладокомбинат» на 50000 рублей.