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    «Курский хладокомбинат» оштрафовали на 50 тысяч за ДНК курицы в пельменях из говядины и свинины

    Сегодня, 11:20
    «Курский хладокомбинат» оштрафовали на 50 тысяч за ДНК курицы в пельменях из говядины и свинины
    Региональное Управление Россельхознадзора проверило ОАО «Курский хладокомбинат» на предмет соблюдения законодательства при производстве и реализации продукции свиноводства и птицеводства.
    В пельменях "Премиум с говядиной и свининой" и "Белая Бяроза" нашли незаявленную в маркировке курицу. Это показали лабораторные исследования ДНК.
    В результате ведомство в отношении юридического лица составило административный материал и направило его в Арбитражный суд Курской области.
    Суд оштрафовал «Курский хладокомбинат»  на 50000 рублей.

     

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