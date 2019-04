«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «Dark Side of the Dancefllor-2».





Плей-лист:





1. GYRL - Ordinary ‘2017





2. Jacques Satre - Anatole Trance ‘2019





3. Hannibal - Static (va - Belligerents Vol.1 12'' ‘2018)





4. Markus Gibb - Kuru (Various – Lumière Noire Presents From Above Vol. I ‘2018)





5. Russian Chandeliers - Stay In Seattle (Worm In / Worm Out 12'' ‘2019)





6. 5713 - TJAUW MIN (Various – META MOTO 3 ‘2019)





7. Lena Platonos - Τα Γενέθλια Ή (Morah's Aporia Maturna Remix) (Lepidoptera Remixes 12'' ‘2019)





8. Regina Demina - Pyromane (Cora Novoa Remix) ‘2018





9. Red Axes - Waiting For A Surprise (Kris Baha Remix) ‘2015





10. Ca$hminus - La Foire (生命还存在意义吗? 12'' ‘2019)





11. Daniel Holt - Negative Spiritualism (Various – Frigio Allstars Vol 2 12'' ‘2018)





12. Survival Paradox - Night (Various – Self-Aware IV ‘2019)





13. Cannibal Ink feat. Dawad - Smoking Shit (Believe in Rock (EP) ‘2018)





14. Santiago - White Dice Falling (Western Vices LP ‘2019)





15. JK Flesh - Chelmsley Wood (Various – Variable 12'' ‘2018)





16. Skelesys - Vection (va - Ombra International ‘2018)





17. Colossio - Moto (Jonathan Kusuma Remix) ‘2018





18. Concret, Ali X - Morpheo (Tkuz Remix) ‘2017





19. Ali x , Ximena, Palomo (Pastillitas (EP) ‘2018)





20. Bajram Bili - No Fugue (Reshaped Distortion 12'' ‘2019)





21. Chromengel - Khamsin (C-Scape 12'' ‘2016)





22. Los Angeles Death Cult - El Culto De Los Angeles De La Muerte ‘2019





23. Tkuz - Cherry (The Purple Witch (EP) ‘2017)





24. Violet Poison - Laide Presenze (Violet Poison, Bakunin Commando – KESS08 12'' '2018)





25. Aktion Mutante & Unhuman – Confession Of A Girl (Alpha-Omega 12'' ‘2017)





26. Chris Shape feat. Black Asteroid - Eat the Bankers ‘2018





27. Adriano Canzian, Yasmin Gate - The Ones (Damned ‘2018)





28. Autumns - Sad Old Bastard (Alexithymia ‘2018)





29. Tzusing - O.D.D. (A Name Out Of Place PT. II 12'' ‘2015)





30. Antoni Maiovvi - Greased Love (Flam! ‘2018)





31. Ontal - Mudflow (Various – Variable 12'' ‘2018)





32. Mono Junk & Goner - Later On (Mono Junk & Goner - Later On.’2018)





33. group A - Ketabali (group A 12'' ’2018)





34. Château Flight - Sargan (Dam House E.P 12'' ‘2018)





35. Halv Drøm- Stolen Generations (Duellist Remix) (Bravery Amongst The Flock ‘2018)





36. Regulaar - Seregin Berets (Various – Self-Aware IV ‘2019)