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    В Курске не разъехались пенсионер и начинающий автомобилист

    Сегодня, 12:01
    В Курске не разъехались пенсионер и начинающий автомобилист
    29 апреля в Сеймском округе Курска дорогу не поделили два водителя - пенсионер и начинающий водитель.  По информации ГИБДД, авария произошла примерно в 12.30 возле д.№2 по ул. Энергетиков.  Там  столкнулись автомобиль «Рено Логан», под управлением 65-летнего водителя, двигавшийся со стороны ул. Серегина по ул. Энергетиков в направлении ПЛК, и «Форд Фокус», за рулём которого был 19-летний водитель. Молодой автомобилист ехал со стороны Льговского Поворота по ПЛК в направлении п. Аккумуляторный. В результате ДТП  получил ранение водитель «Форда».

     

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