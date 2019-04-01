В Курске не разъехались пенсионер и начинающий автомобилист

29 апреля в Сеймском округе Курска дорогу не поделили два водителя - пенсионер и начинающий водитель. По информации ГИБДД, авария произошла примерно в 12.30 возле д.№2 по ул. Энергетиков. Там столкнулись автомобиль «Рено Логан», под управлением 65-летнего водителя, двигавшийся со стороны ул. Серегина по ул. Энергетиков в направлении ПЛК, и «Форд Фокус», за рулём которого был 19-летний водитель. Молодой автомобилист ехал со стороны Льговского Поворота по ПЛК в направлении п. Аккумуляторный. В результате ДТП получил ранение водитель «Форда». Сегодня, 12:01 К списку новостей