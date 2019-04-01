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    В Администрации Курской области упразднили два комитета

    Сегодня, 12:28
    В Администрации Курской области упразднили два комитета
    В Администрации Курской области утвердили новую структуру исполнительных органов государственной власти. Упраздняются два комитета. 
    Так, региональный комитет внешнеэкономических связей присоединяют к комитету по экономике и развитию. 
    Также изменения коснулись комитета материально-технического обеспечения обладминистрации. Часть его функций переходят областному казённому учреждению «Управление хозяйственного обслуживания», часть -  комитету документационного обеспечения. 
    Эти изменения призваны повысить эффективность государственного управления. 

     

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