В Администрации Курской области упразднили два комитета

В Администрации Курской области утвердили новую структуру исполнительных органов государственной власти. Упраздняются два комитета.

Так, региональный комитет внешнеэкономических связей присоединяют к комитету по экономике и развитию.

Также изменения коснулись комитета материально-технического обеспечения обладминистрации. Часть его функций переходят областному казённому учреждению «Управление хозяйственного обслуживания», часть - комитету документационного обеспечения.

Эти изменения призваны повысить эффективность государственного управления.