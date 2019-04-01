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    Завтра центр Курска перекроют

    Сегодня, 14:52
    Завтра центр Курска перекроют
    Завтра, 1 мая в связи с проведением в Курске мероприятий, посвящённых празднованию «Дня Весны и Труда» ценральные улицы города перекроют для всех видов транспорта. 

    С 09.00 до 13.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Ленина, Красной площади и ул. Сонина. Нельзя будет припарковаться на расстоянии 50 метров от ул. Ленина, Красной площади и площади Перекальского. 
    Городской пассажирский транспорт будет курсировать по ул. Сонина до Знаменского собора.
    В Железнодорожный округ можно будет проехать от Центрального рынка через ул. 2-я Новосёловка, в сторону СХА через ул. Верхняя Луговая.
    Также с 09.30 до 10.00 часов будет приостановлено движение всех видов транспорта по площади Перекальского, ул. Павлова на период формирования колонн. 
    Из Железнодорожного округа в центр можно будет проехать через ул. Ямская.

     

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