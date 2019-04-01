Завтра центр Курска перекроют

Завтра, 1 мая в связи с проведением в Курске мероприятий, посвящённых празднованию «Дня Весны и Труда» ценральные улицы города перекроют для всех видов транспорта.





С 09.00 до 13.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Ленина, Красной площади и ул. Сонина. Нельзя будет припарковаться на расстоянии 50 метров от ул. Ленина, Красной площади и площади Перекальского.

Городской пассажирский транспорт будет курсировать по ул. Сонина до Знаменского собора.

В Железнодорожный округ можно будет проехать от Центрального рынка через ул. 2-я Новосёловка, в сторону СХА через ул. Верхняя Луговая.

Также с 09.30 до 10.00 часов будет приостановлено движение всех видов транспорта по площади Перекальского, ул. Павлова на период формирования колонн.

Из Железнодорожного округа в центр можно будет проехать через ул. Ямская.